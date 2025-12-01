Spectacle de noël en breton Nozeganed Salle Jean Moulin Bannalec
Salle Jean Moulin Rue Jean Moulin Bannalec Finistère
2025-12-21 15:00:00
2025-12-21 16:00:00
2025-12-21
Ti ar Vro Bro Kemperle vous propose Nozeganed , un spectacle de Noël en langue bretonne pour les enfants à partir de 3 ans, animé par Morwenn Le Normand et Ronan Pinc. .
Salle Jean Moulin Rue Jean Moulin Bannalec 29380 Finistère Bretagne +33 6 73 88 19 48
