Spectacle de Noël Et s’il n’y a pas de cheminée Salle Le Foyer Le Pouliguen

Spectacle de Noël Et s’il n’y a pas de cheminée
Salle Le Foyer 1 rue Paul Lesage Le Pouliguen Loire-Atlantique
Début : 2025-12-24 11:00:00
fin : 2025-12-24
Tout nouveau spectacle de Noël, de la compagnie Ecoutez-voir.
Spectacle à partir de 4 ans, accompagné d’un seul parent.
Attention, les places sont limitées. .
Salle Le Foyer 1 rue Paul Lesage Le Pouliguen 44510 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 62 31 38 bibliotheque@mairie-lepouliguen.fr
