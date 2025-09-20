Spectacle de Noël Faëlendil & Le Sortilège Rue Louis Pasteur Scaër

Rue Louis Pasteur Espace Youenn Gwernig Scaër Finistère

Début : 2025-09-20

fin : 2025-09-20

2025-09-20 2025-09-21

Il était une fois, dans un monde merveilleux où les arbres murmuraient à l’oreille du vent, un enchanteur nommé Faëlendil… La Compagnie Unicorn’s Spirit vous embarquent cette année dans une toute nouvelle contrée pleine de mystère et de magie.

Samedi 20 décembre 15h30, 17h30 et 20h30

Dimanche 21 décembre 11h, 14h30 et 16h30 .

Rue Louis Pasteur Espace Youenn Gwernig Scaër 29390 Finistère Bretagne +33 6 20 47 13 11

