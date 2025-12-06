spectacle de noël flocon, neige et tourbillon Médiathèque Ploërmel

spectacle de noël flocon, neige et tourbillon

Médiathèque Boulevard des Carmes Ploërmel Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-06 17:15:00

fin : 2025-12-06

Date(s) :

2025-12-06

La médiathèque vous propose Le spectacle Flocon, neige et tourbillon , animé par la compagnie Toutouic, pour les enfants de 1 à 6 ans.

Ce spectacle relate deux histoires de banquise, d’hiver et de neige sur le thème de la séparation et de l’autonomie.

Perdu au cours d’une transhumance, Neige, petit ours blanc, rencontre Flocon, un jeune lapin, seul, lui aussi.

Grâce à Flocon et sa joie de vivre, Neige va supporter la séparation et découvrir les plaisirs de l’amitié. Il retrouvera sa maman et son papa, bien entendu.

Tous deux mêleront discrètement leur pas à ceux de Tourbillon, petit bonhomme de neige aussi intrépide que le Petit bonhomme en pain d’épices.

Durée 30mn .

Médiathèque Boulevard des Carmes Ploërmel 56800 Morbihan Bretagne +33 2 97 74 28 25

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement spectacle de noël flocon, neige et tourbillon Ploërmel a été mis à jour le 2025-11-21 par OT JOSSELIN Destination Brocéliande