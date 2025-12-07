Spectacle de Noël RUE DE VERDUN Fontoy
Spectacle de Noël RUE DE VERDUN Fontoy dimanche 7 décembre 2025.
Spectacle de Noël
RUE DE VERDUN GYMNASE DU COLLEGE MARIE CURIE Fontoy Moselle
Tarif : – – EUR
Gratuit
Début : Dimanche Dimanche 2025-12-07 16:00:00
fin : 2025-12-07 18:00:00
Date(s) :
2025-12-07
Venez découvrir le spectacle de Noël concocté spécialement pour les enfants.Tout public
RUE DE VERDUN GYMNASE DU COLLEGE MARIE CURIE Fontoy 57650 Moselle Grand Est +33 6 15 15 20 88 balsamo.d@wanadoo.fr
English :
Come and discover the Christmas show specially designed for children.
German :
Erleben Sie die Weihnachtsshow, die speziell für Kinder zusammengestellt wurde.
Italiano :
Venite a vedere lo spettacolo natalizio pensato appositamente per i bambini.
Espanol :
Venga a ver el espectáculo navideño especialmente diseñado para los niños.
L’événement Spectacle de Noël Fontoy a été mis à jour le 2025-10-22 par PAYS THIONVILLOIS TOURISME