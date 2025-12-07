Spectacle de Noël RUE DE VERDUN Fontoy

Spectacle de Noël

RUE DE VERDUN GYMNASE DU COLLEGE MARIE CURIE Fontoy Moselle

Gratuit

0

Gratuit

Venez découvrir le spectacle de Noël concocté spécialement pour les enfants.Tout public

RUE DE VERDUN GYMNASE DU COLLEGE MARIE CURIE Fontoy 57650 Moselle Grand Est +33 6 15 15 20 88 balsamo.d@wanadoo.fr

English :

Come and discover the Christmas show specially designed for children.

German :

Erleben Sie die Weihnachtsshow, die speziell für Kinder zusammengestellt wurde.

Italiano :

Venite a vedere lo spettacolo natalizio pensato appositamente per i bambini.

Espanol :

Venga a ver el espectáculo navideño especialmente diseñado para los niños.

