SPECTACLE DE NOËL HÉROÏNES

Loupian Hérault

Plongez dans une aventure fantaisiste, interactive et pleine de rebondissements, inspirée des célèbres livres dont vous êtes les héros.Oyez, oyez, héros et héroïnes ! L’équilibre du monde est menacé…Aidez Kiki la sorcière et Mathilda la chevalière à retrouver l’œuf volé de la Dragonne Taraglia. Faites vite, le temps vous est compté !Partez pour une épopée fantastique et coopérative, au cœur de contrées mystérieuses où vous surmonterez énigmes, choix collectifs et épreuves héroïques.Vivez un moment familial et magique, où vous deviendrez les véritables héros de l’histoire !Durée 1hÀ partir de 5 ansEntrée libre Partagez la magie de Noël ! .

Loupian 34140 Hérault Occitanie +33 4 67 43 82 07

English :

We invite you to join us on Monday December 22 at 4.30pm at the Loupian media library for a Christmas show like no other: Héroïnes.

German :

Am Montag, den 22. Dezember um 16:30 Uhr findet in der Mediathek von Louppian eine ganz besondere Weihnachtsaufführung statt: Héroïnes.

Italiano :

Tuffatevi in un’avventura stravagante, interattiva e ricca di colpi di scena, ispirata ai famosi libri di cui voi siete gli eroi.

Espanol :

Acompáñenos el lunes 22 de diciembre a las 16.30 en la mediateca de Loupian para disfrutar de un espectáculo navideño sin igual: Héroïnes.

