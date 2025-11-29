Spectacle de Noêl Hissez Eau ! Cloyes-les-Trois-Rivières

Spectacle de Noêl Hissez Eau !

Médiathèque Bernadette Aleton Cloyes-les-Trois-Rivières Eure-et-Loir

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-29 10:30:00

fin : 2025-11-29

Date(s) :

2025-11-29

Spectacle de musique, contes, théâtre avec Nicolas Bourdon et Véronique Petel de la compagnie A Conter d’Aujourd’hui. Le spectacle raconte l’histoire d’une jeune fille qui a décidé de passer ses vacances sur l’île sans Internet ni TV où vit son grand-père. A 9h45 (1 à 3 ans) et 10h30 (3 à 7 ans).

Médiathèque Bernadette Aleton Cloyes-les-Trois-Rivières 28220 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 2 37 98 44 67 mediatheque@cloyeslestroisrivieres.fr

English :

Music, storytelling and theater with Nicolas Bourdon and Véronique Petel from the A Conter d’Aujourd’hui company. The show tells the story of a young girl who has decided to spend her vacations on the island without Internet or TV where her grandfather lives. At 9:45 a.m. (ages 1-3) and 10:30 a.m. (ages 3-7).

German :

Musik-, Märchen- und Theateraufführung mit Nicolas Bourdon und Véronique Petel von der Compagnie A Conter d’Aujourd’hui. Die Aufführung erzählt die Geschichte eines jungen Mädchens, das beschlossen hat, seinen Urlaub auf der Insel ohne Internet und Fernsehen zu verbringen, auf der sein Großvater lebt. Um 9:45 Uhr (1 bis 3 Jahre) und 10:30 Uhr (3 bis 7 Jahre).

Italiano :

Musica, narrazione e teatro con Nicolas Bourdon e Véronique Petel della compagnia A Conter d’Aujourd’hui. Lo spettacolo racconta la storia di una bambina che ha deciso di trascorrere le vacanze sull’isola senza Internet né TV dove vive suo nonno. Alle 9.45 (da 1 a 3 anni) e alle 10.30 (da 3 a 7 anni).

Espanol :

Música, cuentacuentos y teatro con Nicolas Bourdon y Véronique Petel, de la compañía A Conter d’Aujourd’hui. El espectáculo cuenta la historia de una niña que ha decidido pasar sus vacaciones en la isla sin Internet ni televisión donde vive su abuelo. A las 9.45 h (de 1 a 3 años) y a las 10.30 h (de 3 a 7 años).

