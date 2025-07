Spectacle de Noël Hunspach

Spectacle de Noël Hunspach dimanche 7 décembre 2025.

Spectacle de Noël

Rue Principale Hunspach Bas-Rhin

Début : Dimanche 2025-12-07 16:00:00

2025-12-07

Dans une ambiance chaleureuse et synonyme de partage, découvrez le spectacle de Noël du groupe folklorique de Hunspach !

Musique et danses folkloriques avec des scènes sur le thème des traditions de la vie d'antan durant l'Avent et la période de Noël.

Rue Principale Hunspach 67250 Bas-Rhin Grand Est +33 7 78 12 88 03 folklore.hunspach@gmail.com

English :

Discover the Hunspach folklore group’s Christmas show in a warm and friendly atmosphere!

German :

In einer herzlichen Atmosphäre, die für Teilen steht, entdecken Sie die Weihnachtsaufführung der Folkloregruppe von Hunspach!

Italiano :

Venite a godervi lo spettacolo natalizio del gruppo folk Hunspach!

Espanol :

Ven a disfrutar del espectáculo navideño del grupo folclórico Hunspach

