Spectacle de Noël Jólasirkus Les étoiles de Noël

50 avenue de l’Europe Les Ponts-de-Cé Maine-et-Loire

Tarif : – – 28 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-13 10:30:00

fin : 2025-12-14 11:40:00

Date(s) :

2025-12-13 2025-12-14

Un moment féérique pour petits et grands !

Cezam Angers vous invite à découvrir Jólasirkus, son spectacle de Noël 2025

Un spectacle de qualité, original et enchanteur pour le plus grand plaisir de toute la famille. .

50 avenue de l’Europe Les Ponts-de-Cé 49130 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 88 25 87

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Spectacle de Noël Jólasirkus Les étoiles de Noël Les Ponts-de-Cé a été mis à jour le 2025-10-31 par Destination Angers