Spectacle de Noël La mélodie de Gaspard Sully-sur-Loire

Spectacle de Noël La mélodie de Gaspard Sully-sur-Loire vendredi 26 décembre 2025.

Spectacle de Noël La mélodie de Gaspard

Chemin de la Salle Verte Sully-sur-Loire Loiret

Tarif : 5 – 5 – EUR

5

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-26 15:30:00

fin : 2025-12-26 16:30:00

Date(s) :

2025-12-26

D’un spectacle de Noël orchestré par la compagnie « Des Sans Lacets » pour vous émerveiller pendant cette période de fêtes de fin d’année ! Il s’agit d’un conte, un conte de Noël, bien entendu ! Caroline Loyal-Marion incarne une conteuse-musicienne venue nous raconter l’histoire de Gaspard

D’un spectacle de Noël orchestré par la compagnie « Des Sans Lacets » pour vous émerveiller pendant cette période de fêtes de fin d’année ! Il s’agit d’un conte, un conte de Noël, bien entendu ! Caroline Loyal-Marion incarne une conteuse-musicienne venue nous raconter l’histoire de Gaspard. Gaspard est un petit garçon, qui part de chez lui ce matin-là avec en tête une idée bien précise ce soir, c’est Noël, et il voudrait faire une très jolie surprise à ses parents… Un cadeau bien joli, un cadeau plein d’amour, mais aussi un cadeau très utile ! Gaspard part à la recherche d’une chanson bien spéciale… Car c’est la chanson pour bercer les petites soeurs …

Sur réservation, nombre de places limité Inclus dans ticket d’entrée.

Par la cie Des Sans Lacets Dès 3 ans et +. 5 .

Chemin de la Salle Verte Sully-sur-Loire 45600 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 36 36 86 chateau.sully@loiret.fr

English :

A Christmas show orchestrated by the company « Des Sans Lacets » to fill you with wonder this holiday season! It’s a tale, a Christmas tale, of course! Caroline Loyal-Marion plays a storyteller-musician who comes to tell us the story of Gaspard

German :

Von einer Weihnachtsaufführung, die von der Theatergruppe « Des Sans Lacets » orchestriert wurde, um Sie während der Weihnachtszeit in Staunen zu versetzen! Es handelt sich um ein Märchen, ein Weihnachtsmärchen, versteht sich! Caroline Loyal-Marion spielt eine Märchenerzählerin und Musikerin, die uns die Geschichte von Gaspard erzählt

Italiano :

Uno spettacolo natalizio orchestrato dalla compagnia « Des Sans Lacets » per riempirvi di meraviglia durante le feste! È un racconto, un racconto di Natale, naturalmente! Caroline Loyal-Marion interpreta una cantastorie-musicista che è venuta a raccontarci la storia di Gaspard

Espanol :

Un espectáculo navideño orquestado por la compañía « Des Sans Lacets » para maravillarle durante las fiestas Es un cuento, ¡un cuento de Navidad, por supuesto! Caroline Loyal-Marion interpreta a una narradora-músico que viene a contarnos la historia de Gaspard

L’événement Spectacle de Noël La mélodie de Gaspard Sully-sur-Loire a été mis à jour le 2025-09-18 par ADRT45