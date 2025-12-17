[Spectacle] de Noël à la médiathèque de Landivy Médiathèque de Landivy Landivy

[Spectacle] de Noël à la médiathèque de Landivy

Médiathèque de Landivy 1 rue Saint François Landivy Mayenne

Début : 2025-12-17 14:00:00

fin : 2025-12-17 14:45:00

2025-12-17

Spectacle de Noël

Cette année encore, plongez vous dans l’esprit de Noël grâce à ce spectacle merveilleux que vous propose les bibliothécaires de Pontmain et de Landivy.

gratuit

de 3 à 8 ans

45 mn

réservation conseillée .

+33 2 43 05 49 63 mediatheque.landivy@bocage-mayennais.fr

English :

Christmas show

German :

Weihnachtsaufführung

Italiano :

Spettacolo di Natale

Espanol :

Espectáculo de Navidad

