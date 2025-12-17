[Spectacle] de Noël à la médiathèque de Landivy Médiathèque de Landivy Landivy
[Spectacle] de Noël à la médiathèque de Landivy
Médiathèque de Landivy 1 rue Saint François Landivy Mayenne
Début : 2025-12-17 14:00:00
fin : 2025-12-17 14:45:00
2025-12-17
Spectacle de Noël
Cette année encore, plongez vous dans l’esprit de Noël grâce à ce spectacle merveilleux que vous propose les bibliothécaires de Pontmain et de Landivy.
gratuit
de 3 à 8 ans
45 mn
réservation conseillée .
Médiathèque de Landivy 1 rue Saint François Landivy 53190 Mayenne Pays de la Loire +33 2 43 05 49 63 mediatheque.landivy@bocage-mayennais.fr
