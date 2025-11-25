Spectacle de Noël L’arbre féerique Lycée de l’Oisellerie La Couronne

Spectacle de Noël L’arbre féerique

Lycée de l’Oisellerie 40 Allée de l’Oisellerie La Couronne Charente

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-14

fin : 2025-12-14

Date(s) :

2025-12-14

“L’Arbre Féérique” est un spectacle de danse, de conte et de lightpainting, où chaque geste éclaire une histoire tissée de lumière. Écologique, poétique et familial, ce voyage sensoriel invite petits et grands à profiter d’un moment magique.

.

Lycée de l’Oisellerie 40 Allée de l’Oisellerie La Couronne 16400 Charente Nouvelle-Aquitaine contesdegriotte@gmail.com

English :

l’Arbre Féérique? is a spectacle of dance, storytelling and lightpainting, where every gesture illuminates a story woven of light. Ecological, poetic and family-friendly, this sensory journey invites young and old to enjoy a magical moment.

German :

l’Arbre Féérique? ist ein Spektakel aus Tanz, Märchen und Lightpainting, bei dem jede Geste eine aus Licht gewebte Geschichte beleuchtet. Diese ökologische, poetische und familienfreundliche Sinnesreise lädt Groß und Klein dazu ein, einen magischen Moment zu genießen.

Italiano :

l’Arbre Féérique? è uno spettacolo di danza, narrazione e lightpainting, dove ogni gesto illumina una storia intessuta di luce. Ecologico, poetico e adatto alle famiglie, questo viaggio sensoriale invita grandi e piccini a vivere un momento magico.

Espanol :

l’Arbre Féérique? es un espectáculo de danza, cuentacuentos y lightpainting, donde cada gesto ilumina una historia tejida con luz. Ecológico, poético y familiar, este viaje sensorial invita a grandes y pequeños a disfrutar de un momento mágico.

L’événement Spectacle de Noël L’arbre féerique La Couronne a été mis à jour le 2025-11-22 par Office de Tourisme du Pays d’Angoulême