Spectacle de Noël L’Atelier du jouet Le Palais Royan dimanche 14 décembre 2025.

Le Palais 42 avenue des Congrès Royan Charente-Maritime

Début : 2025-12-14 16:00:00

fin : 2025-12-14

2025-12-14

On plonge les enfants de toutes les générations dans une aventure féerique de Noël.

Le Palais 42 avenue des Congrès Royan 17200 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 23 00 00 accueil.pdc@royanatlantique.fr

English :

Children of all generations are immersed in a magical Christmas adventure.

German :

Wir lassen Kinder aller Generationen in ein märchenhaftes Weihnachtsabenteuer eintauchen.

Italiano :

I bambini di tutte le età sono immersi in una magica avventura natalizia.

Espanol :

Niños de todas las edades se sumergen en una mágica aventura navideña.

