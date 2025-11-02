Spectacle de Noël Le Chauchet

Spectacle de Noël

Salle des fêtes Le Chauchet Creuse

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-13

fin : 2025-12-13

Date(s) :

2025-12-13

Spectacle Bilbilifou de la compagnie des Objets Perdus suivi de la venue du Père Noël et d’un goûter offert par le Club des Amis du Rio du Verger. .

Salle des fêtes Le Chauchet 23130 Creuse Nouvelle-Aquitaine cdfchauchet@gmail.com

