Spectacle de Noël / Le merveilleux Noël de Mme Pouce Médiathèque Edmond Rostand Paris

Pour ce rendez-vous du Samedi des Histoires, la médiathèque Edmond Rostand invite l’artiste Marion Sanfoneira à vous présenter son conte musical, le Merveilleux Noël de Mme Pouce.

Au rythme des instruments, venez découvrir le parcours de Mme Pouce et chanter en cœur des chansons de Noël !

samedi 6 décembre à 10h30

à partir de 1 an

à l’auditorium

Le samedi 06 décembre 2025

de 10h30 à 11h30

gratuit Public tout-petits et enfants. A partir de 1 ans.

Médiathèque Edmond Rostand 11 rue Nicolas Chuquet 75017 Paris

+33148880717 mediatheque.edmond-rostand@paris.fr https://www.facebook.com/mediatheque.edmond.rostand/?locale=fr_FR https://www.facebook.com/mediatheque.edmond.rostand/?locale=fr_FR