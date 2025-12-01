Spectacle de Noël Le Tour du Monde de Noël place Bugeau Fouras

Spectacle de Noël Le Tour du Monde de Noël

place Bugeau Casino Joa Fouras Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-21 16:00:00

fin : 2025-12-21 16:45:00

Date(s) :

2025-12-21

À l’occasion des fêtes de Noël, la commune de Fouras-les-Bains, en partenariat avec le Casino Joa de Fouras, vous présente son spectacle de Noël Le Tour du Monde de Noël.

place Bugeau Casino Joa Fouras 17450 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 84 60 11 communication@fouras-les-bains.fr

English : Christmas show: Christmas Around the World

To celebrate Christmas, the municipality of Fouras-les-Bains, in partnership with the Casino Joa de Fouras, presents its Christmas show: Le Tour du Monde de Noël (Around the World at Christmas).

