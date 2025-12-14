Spectacle de Noël lecture de contes animée

Iraty Larrau Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-23

fin : 2025-12-23

Date(s) :

2025-12-23

Vous êtes invités à Iraty.

Bienvenue chez les Mansis de Sibérie. Qui sont-ils ? Pourquoi l’écureuil de Sibérie est-il rayé ? Le renne a-t-il toujours porté des cornes ? À travers la lecture des contes, tirés du livre quand la lune descendit sur Terre , vous découvrirez la vision de la vie et la relation à la nature de ce peuple qui vit sur les rives de l’Ob, en Sibérie occidentale. Pour tout public à partir de 7 ans. Sur réservation. .

Iraty Larrau 64560 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 28 51 29 info@chalets-iraty.com

English :

L’événement Spectacle de Noël lecture de contes animée Larrau a été mis à jour le 2025-12-12 par Office de Tourisme Pays Basque