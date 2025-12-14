Spectacle de Noël lecture de contes animée Larrau

Spectacle de Noël lecture de contes animée

Spectacle de Noël lecture de contes animée Larrau mardi 23 décembre 2025.

Spectacle de Noël lecture de contes animée

Iraty Larrau Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-23
fin : 2025-12-23

Date(s) :
2025-12-23

Vous êtes invités à Iraty.
Bienvenue chez les Mansis de Sibérie. Qui sont-ils ? Pourquoi l’écureuil de Sibérie est-il rayé ? Le renne a-t-il toujours porté des cornes ? À travers la lecture des contes, tirés du livre quand la lune descendit sur Terre , vous découvrirez la vision de la vie et la relation à la nature de ce peuple qui vit sur les rives de l’Ob, en Sibérie occidentale. Pour tout public à partir de 7 ans. Sur réservation.   .

Iraty Larrau 64560 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 28 51 29  info@chalets-iraty.com

English :

L’événement Spectacle de Noël lecture de contes animée Larrau a été mis à jour le 2025-12-12 par Office de Tourisme Pays Basque