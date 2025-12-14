Spectacle de Noël lecture de contes animée Larrau
Spectacle de Noël lecture de contes animée Larrau mardi 23 décembre 2025.
Spectacle de Noël lecture de contes animée
Iraty Larrau Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-23
fin : 2025-12-23
Date(s) :
2025-12-23
Vous êtes invités à Iraty.
Bienvenue chez les Mansis de Sibérie. Qui sont-ils ? Pourquoi l’écureuil de Sibérie est-il rayé ? Le renne a-t-il toujours porté des cornes ? À travers la lecture des contes, tirés du livre quand la lune descendit sur Terre , vous découvrirez la vision de la vie et la relation à la nature de ce peuple qui vit sur les rives de l’Ob, en Sibérie occidentale. Pour tout public à partir de 7 ans. Sur réservation. .
Iraty Larrau 64560 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 28 51 29 info@chalets-iraty.com
English :
L’événement Spectacle de Noël lecture de contes animée Larrau a été mis à jour le 2025-12-12 par Office de Tourisme Pays Basque