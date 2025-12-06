Spectacle de Noël – Léon, du vent dans les plumes Bibliothèque Amélie Paris

Spectacle de Noël – Léon, du vent dans les plumes Bibliothèque Amélie Paris samedi 6 décembre 2025.

On croisera du beau monde, des rires et du vent qui décoiffe. Avec une bonne dose de malice, Léon saute à pieds joints dans les livres de Julia Chausson et nous éclabousse avec humour. Un drôle d’oiseau quand même ce Léon !

Un petit aperçu du spectacle : https://vimeo.com/670605239

A petites foulées, Léon pavane sur scène. Une mirifique fête se prépare et il y a fort à faire : un costume à enfiler, Papy et Mamie à inviter, une galette à cuisiner… Mais où est son nœud papillon ?

Le samedi 06 décembre 2025

de 10h30 à 11h15

gratuit

Inscriptions au 01 47 05 89 66 ou par mail à bibliothque.amelie@paris.fr

Public tout-petits et enfants. A partir de 2 ans. Jusqu’à 6 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2025-12-06T11:30:00+01:00

fin : 2025-12-06T12:15:00+01:00

Date(s) : 2025-12-06T10:30:00+02:00_2025-12-06T11:15:00+02:00

Bibliothèque Amélie 164 rue de Grenelle 75007 Paris

+33147058966 bibliotheque.amelie@paris.fr