Spectacle de Noël Les allumettes et la petite fille

Rue de la Ville Greniers à sel Honfleur Calvados

2025-12-27 17:30:00

fin : 2025-12-27

2025-12-27 2025-12-28

D’après le conte d’Andersen La petite fille aux allumettes .

Spectacle jeune public et familial, à partir de 4 ans.

Chorégraphie Aurélie Benoit, par la compagnie Imprévue.

Spectacle de Noël dans le cadre de Honfleur Magique.

Rue de la Ville Greniers à sel Honfleur 14600 Calvados Normandie +33 2 31 81 88 00

English : Spectacle de Noël Les allumettes et la petite fille

Based on Andersen’s fairy tale The Little Match Girl .

Show for young audiences and families, ages 4 and up.

Choreography by Aurélie Benoit, by compagnie Imprévue.

L’événement Spectacle de Noël Les allumettes et la petite fille Honfleur a été mis à jour le 2025-11-28 par OT Honfleur-Beuzeville