Spectacle de Noël Les allumettes et la petite fille Rue de la Ville Honfleur samedi 27 décembre 2025.
Rue de la Ville Greniers à sel Honfleur Calvados
Début : 2025-12-27 17:30:00
fin : 2025-12-27
2025-12-27 2025-12-28
D’après le conte d’Andersen La petite fille aux allumettes .
Spectacle jeune public et familial, à partir de 4 ans.
Chorégraphie Aurélie Benoit, par la compagnie Imprévue.
Spectacle de Noël dans le cadre de Honfleur Magique.
Rue de la Ville Greniers à sel Honfleur 14600 Calvados Normandie +33 2 31 81 88 00
English : Spectacle de Noël Les allumettes et la petite fille
Based on Andersen’s fairy tale The Little Match Girl .
Show for young audiences and families, ages 4 and up.
Choreography by Aurélie Benoit, by compagnie Imprévue.
