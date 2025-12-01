Spectacle de Noël Les anges ramoneurs salle des fêtes Joséphine Baker Gond-Pontouvre

Spectacle de Noël Les anges ramoneurs

salle des fêtes Joséphine Baker 1, place de l’hôtel de ville Gond-Pontouvre Charente

Début : 2025-12-17 15:00:00

fin : 2025-12-17

2025-12-17

Un conte poétique, lumineux et touchant, pour trois comédiens, échassiers, musiciens et marionnettes..

salle des fêtes Joséphine Baker 1, place de l’hôtel de ville Gond-Pontouvre 16160 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 68 72 40 ville@gond-pontouvre.fr

English :

A poetic, luminous and touching tale for three actors, stilt-walkers, musicians and puppets.

German :

Ein poetisches, leuchtendes und berührendes Märchen für drei Schauspieler, Stelzenläufer, Musiker und Marionetten.

Italiano :

Un racconto poetico, luminoso e toccante per tre attori, trampolieri, musicisti e pupazzi.

Espanol :

Un cuento poético, luminoso y conmovedor para tres actores, zancudos, músicos y marionetas.

