Spectacle de Noël Les anges ramoneurs salle des fêtes Joséphine Baker Gond-Pontouvre

salle des fêtes Joséphine Baker 1, place de l’hôtel de ville Gond-Pontouvre Charente
Début : 2025-12-17 15:00:00
fin : 2025-12-17
2025-12-17
Un conte poétique, lumineux et touchant, pour trois comédiens, échassiers, musiciens et marionnettes..
salle des fêtes Joséphine Baker 1, place de l’hôtel de ville Gond-Pontouvre 16160 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 68 72 40 ville@gond-pontouvre.fr
English :
A poetic, luminous and touching tale for three actors, stilt-walkers, musicians and puppets.
German :
Ein poetisches, leuchtendes und berührendes Märchen für drei Schauspieler, Stelzenläufer, Musiker und Marionetten.
Italiano :
Un racconto poetico, luminoso e toccante per tre attori, trampolieri, musicisti e pupazzi.
Espanol :
Un cuento poético, luminoso y conmovedor para tres actores, zancudos, músicos y marionetas.
