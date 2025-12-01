Spectacle de Noël

Les Hauts-de-Chée Meuse

Gratuit

0

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Samedi 2025-12-13 14:45:00

fin : 2025-12-13

Date(s) :

2025-12-13

Voir sur les visages des enfants les rires, les éclats de rire, les yeux écarquillés… le comité se réjouit de leur offrir ce spectacleTout public

0 .

Les Hauts-de-Chée 55000 Meuse Grand Est cdf.hautsdechee@yahoo.com

English :

See the laughter on the children’s faces, the wide eyes? the committee is delighted to be able to offer them this show

German :

Auf den Gesichtern der Kinder zu sehen: Lachen, schallendes Gelächter, große Augen? das Komitee freut sich, ihnen dieses Spektakel zu bieten

Italiano :

Vedendo le risate sui volti dei bambini, gli occhi spalancati, il comitato è felice di poter offrire loro questo spettacolo

Espanol :

Al ver las risas en las caras de los niños, los ojos muy abiertos… el comité está encantado de poder ofrecerles este espectáculo

