Spectacle de Noël Les Hauts-de-Chée samedi 13 décembre 2025.
Spectacle de Noël
Les Hauts-de-Chée Meuse
Début : Samedi Samedi 2025-12-13 14:45:00
Voir sur les visages des enfants les rires, les éclats de rire, les yeux écarquillés… le comité se réjouit de leur offrir ce spectacleTout public
Les Hauts-de-Chée 55000 Meuse Grand Est cdf.hautsdechee@yahoo.com
English :
See the laughter on the children’s faces, the wide eyes? the committee is delighted to be able to offer them this show
German :
Auf den Gesichtern der Kinder zu sehen: Lachen, schallendes Gelächter, große Augen? das Komitee freut sich, ihnen dieses Spektakel zu bieten
Italiano :
Vedendo le risate sui volti dei bambini, gli occhi spalancati, il comitato è felice di poter offrire loro questo spettacolo
Espanol :
Al ver las risas en las caras de los niños, los ojos muy abiertos… el comité está encantado de poder ofrecerles este espectáculo
