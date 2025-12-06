Spectacle de Noël Les secrets magiques de papi Léon Halle paysanne Les Eyzies

Spectacle de Noël Les secrets magiques de papi Léon

Halle paysanne 2 Avenue de la Préhistoire Les Eyzies Dordogne

Gratuit

Gratuit

Date :

2025-12-06

fin : 2025-12-06

Date(s) :

2025-12-06

10h30 (ouverture des portes à 9h30). Spectacle participatif dans lequel les enfants deviennent assistants du magicien et prennent part à chaque tour. Réservation en ligne. Gratuit

Cyril Ayrau, illusionniste remarqué dans Incroyable Talent, revient avec Les Secrets Magiques de Papi Léon, un conte de Noël où les souvenirs deviennent enchantement. Il révèle un secret incroyable son grand-père Léon n’était autre que… le Père Noël ! Cette histoire pleine d’émotion transporte petits et grands dans un monde d’illusions, de rires et de tendresse, porté par une mise en scène lumineuse.

Dans ce spectacle participatif, les enfants deviennent assistants du magicien et prennent part à chaque tour.

Les Secrets Magiques de Papi Léon émerveille par ses effets visuels, son ambiance sonore immersive et son message joyeux.

Ouverture des portes à 9h30

Réservation en ligne obligatoire. .

Halle paysanne 2 Avenue de la Préhistoire Les Eyzies 24620 Dordogne Nouvelle-Aquitaine amicalelaique.leseyzies@gmail.com

English : Spectacle de Noël Les secrets magiques de papi Léon

10:30 am (doors open at 9:30 am). Participatory show in which children become the magician’s assistants and take part in every trick. Book online. Free

German : Spectacle de Noël Les secrets magiques de papi Léon

10.30 Uhr (Türöffnung um 9.30 Uhr). Mitmachshow, bei der die Kinder zu Assistenten des Zauberers werden und an jedem Trick teilnehmen. Die Reservierung ist online möglich. Kostenlos

Italiano :

ore 10.30 (apertura porte ore 9.30). Spettacolo partecipativo in cui i bambini diventano assistenti del mago e partecipano a ogni trucco. Prenotazione online. Gratuito

Espanol :

10.30 h (apertura de puertas a las 9.30 h). Espectáculo participativo en el que los niños se convierten en ayudantes del mago e intervienen en cada truco. Reserva en línea. Gratis

