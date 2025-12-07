Spectacle de Noël Salle polyvalente Lézinnes

Spectacle de Noël Salle polyvalente Lézinnes dimanche 7 décembre 2025.

Spectacle de Noël

Salle polyvalente 7, route de Frangey Lézinnes Yonne

Tarif : – – EUR

Gratuit
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-07 15:00:00
fin : 2025-12-07

Date(s) :
2025-12-07

Spectacle Félicienne magicienne à la Gravière du Moulin suivi d’un goûter. Pour tous les enfants.   .

Salle polyvalente 7, route de Frangey Lézinnes 89160 Yonne Bourgogne-Franche-Comté   leslezardsdelezinnes@gmail.com

English : Spectacle de Noël

L’événement Spectacle de Noël Lézinnes a été mis à jour le 2025-11-26 par OT Chablis Cure et Yonne Tonnerrois