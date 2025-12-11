SPECTACLE DE NOËL Lieuran-Cabrières
SPECTACLE DE NOËL Lieuran-Cabrières samedi 20 décembre 2025.
SPECTACLE DE NOËL
Lieuran-Cabrières Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-20
fin : 2025-12-20
Date(s) :
2025-12-20
La Boîte à Histoires de Noël par la conteuse Mathilde de Lapeyre.
La Boîte à Histoires de Noël par la conteuse Mathilde de Lapeyre.
Tout public.
Un spectacle offert par les associations Saint-Baudille et Foyer Rural Amis du Mas suivi d’un goûter offert par la municipalité. .
Lieuran-Cabrières 34800 Hérault Occitanie +33 4 67 96 38 24
English :
The Christmas Story Box by storyteller Mathilde de Lapeyre.
L’événement SPECTACLE DE NOËL Lieuran-Cabrières a été mis à jour le 2025-12-09 par 34 OT DU CLERMONTAIS