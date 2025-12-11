SPECTACLE DE NOËL

Lieuran-Cabrières Hérault

Début : 2025-12-20

fin : 2025-12-20

2025-12-20

La Boîte à Histoires de Noël par la conteuse Mathilde de Lapeyre.

Tout public.

Un spectacle offert par les associations Saint-Baudille et Foyer Rural Amis du Mas suivi d’un goûter offert par la municipalité. .

Lieuran-Cabrières 34800 Hérault Occitanie +33 4 67 96 38 24

English :

The Christmas Story Box by storyteller Mathilde de Lapeyre.

