Spectacle de Noël l’Odyssée enchantée de Lillybell Veigné

Spectacle de Noël l’Odyssée enchantée de Lillybell

Rue de Cassiopée Veigné Indre-et-Loire

Début : 2025-12-20 15:00:00

fin : 2025-12-20

2025-12-20

L’Odyssée Enchantée de Lillybell une spectacle de Noël pour enfants accessible dès deux ans !

Suivez Lillybell, Arthur son meilleur ami, la reine et sa marraine la bonne fée dans une aventure palpitante ! Traverser des pays et lieux magiques à la recherche d’indices pour enfin retrouver l’amour sincère de Lillybell pour lever sa malédiction et ainsi sauver le royaume d’Avaloria !

De la magie, des performances, des acrobaties, du chant, de la danse, de la comédie, c’est autant d’ingrédients qui vous transporteront dans les mondes merveilleux d’Avaloria ! .

Rue de Cassiopée Veigné 37250 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 34 36 36

English :

Lillybell’s Enchanted Odyssey: a Christmas show for children aged two and up!

Follow Lillybell, her best friend Arthur, the queen and her fairy godmother on a thrilling adventure! Journey through magical lands and places in search of clues to find love at last!

German :

Lillybells zauberhafte Odyssee: ein Weihnachtsspektakel für Kinder ab zwei Jahren!

Begleite Lillybell, Arthur, ihren besten Freund, die Königin und ihre Patin, die gute Fee, auf einem aufregenden Abenteuer! Durchquert magische Länder und Orte auf der Suche nach Hinweisen, um endlich die Liebe zu finden

Italiano :

L’Odissea Incantata di Lillybell: uno spettacolo natalizio per bambini dai due anni in su!

Seguite Lillybell, il suo migliore amico Arthur, la regina e la sua fata madrina in un’emozionante avventura! Viaggiate attraverso terre e luoghi magici alla ricerca di indizi per trovare finalmente l’amore!

Espanol :

La odisea encantada de Lillybell: ¡un espectáculo navideño para niños a partir de dos años!

Sigue a Lillybell, a su mejor amigo Arthur, a la reina y a su hada madrina en una emocionante aventura ¡Viaja por tierras y lugares mágicos en busca de pistas para encontrar por fin el amor!

