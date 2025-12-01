Spectacle de noël Lutins loustics et sapins magiques La Numéro 3 Riec-sur-Bélon

Spectacle de noël Lutins loustics et sapins magiques

La Numéro 3 3 Rue du Presbytère Riec-sur-Bélon Finistère

Début : 2025-12-17 14:00:00

fin : 2025-12-17

2025-12-17

La Mairie invite les enfants Riécois.e.s à venir accompagnés d’un adulte pour s’immerger dans la magie de Noël en participant le mercredi 17 décembre à partir de 14h aux activités proposées par les animateurs municipaux. Elles seront suivies dès 16h du spectacle Lutins loustics & sapins magiques de la Cie Bien avant la légende où les comédiennes, chanteuses investiront la salle de spectacle pour présenter leurs contes musicaux.

Les bénévoles de l’association des Parents d’élèves seront à la manœuvre pour que les gourmands, petits et grands, puissent se restaurer durant cet après-midi qui s’annonce d’ores-et-déjà riche en émotions et pleine de surprises !

Ces contes magiques et musicaux attirent le regard des spectateurs sur notre rapport aux arbres et à la Nature. A travers ces histoires où le sapin a une place centrale, le spectateur est incité à réaliser que les arbres méritent notre écoute, notre attention et notre respect. Ce spectacle est l’occasion de sensibiliser les enfants au respect de l’environnement en éveillant une prise de conscience sur le monde vivant qui les entoure. Il comporte différents niveaux de compréhension ce qui le rend apprécié des adultes autant que des tout-petits.

Rendez-vous le mercredi 17 décembre à partir de 14h à la Numéro 3 Début du spectacle à 16h A partir de 4 ans Durée Environ 1 heure Petite restauration assurée par l’APE. .

