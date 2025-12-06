Spectacle de Noël ESCC Maen Roch

Spectacle de Noël

ESCC 1 rue Albert Camus Maen Roch Ille-et-Vilaine

Début : 2025-12-06 15:15:00

fin : 2025-12-06

2025-12-06

Couesnon Marches de Bretagne invite les habitants à un après-midi festif à l’occasion des fêtes de fin d’année.

Les participants pourront découvrir le spectacle Le Formidable Noël de Serge , proposé par la Compagnie La Comète un moment convivial, interactif et familial, destiné aux enfants à partir de 3 ans.

La représentation, d’une durée de 50 minutes, sera suivie d’un goûter de Noël offert à tous les participants.

Une sculptrice de ballons sera présente pour émerveiller les enfants, qui pourront également écrire leur lettre au Père Noël s’ils le souhaitent.

Gratuit

Ouvert à tous

Sur inscription .

ESCC 1 rue Albert Camus Maen Roch 35460 Ille-et-Vilaine Bretagne

L’événement Spectacle de Noël Maen Roch a été mis à jour le 2025-11-21 par Office de Tourisme Couesnon Marches de Bretagne