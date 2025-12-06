Spectacle de Noël ESCC Maen Roch
ESCC 1 rue Albert Camus Maen Roch Ille-et-Vilaine
Début : 2025-12-06 15:15:00
Couesnon Marches de Bretagne invite les habitants à un après-midi festif à l’occasion des fêtes de fin d’année.
Les participants pourront découvrir le spectacle Le Formidable Noël de Serge , proposé par la Compagnie La Comète un moment convivial, interactif et familial, destiné aux enfants à partir de 3 ans.
La représentation, d’une durée de 50 minutes, sera suivie d’un goûter de Noël offert à tous les participants.
Une sculptrice de ballons sera présente pour émerveiller les enfants, qui pourront également écrire leur lettre au Père Noël s’ils le souhaitent.
Gratuit
Ouvert à tous
Sur inscription .
ESCC 1 rue Albert Camus Maen Roch 35460 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 99 97 17 18
