Spectacle de Noël Magic Pilou Salle Polyvalente Saint-Thonan

Salle Polyvalente 65 Rue de Pen Ar Quinquis Saint-Thonan Finistère
Début : 2025-12-20 16:30:00
Au programme
Spectacle de magie avec Magic Pilou,
Visite du Père Noël
Buvette, petite restauration
Organisé par l’association Saintthonanim’ .
