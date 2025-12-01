Spectacle de Noël MAUBOURGUET Maubourguet

Spectacle de Noël

MAUBOURGUET CAC Jean Galvany Maubourguet Hautes-Pyrénées

Tarif : – – EUR

Gratuit

Début : 2025-12-20 15:00:00

fin : 2025-12-20 17:30:00

Date(s) :

2025-12-20

Rendez-vous à 15h pour des promenades en calèche avec le Père Noël.

A 16h, spectacle de Magie avec François Falco et le professeur Zébulon, mais aussi des numéros de clown, de magie comique, des jeux et modelage de ballons et un final en chanson !

A l’issue de ce spectacle, un goûter sera offert par la Croix Rouge, le Secours Catholique et la Mairie de Maubourguet.

Durée du spectacle 1h.

Pour les enfants de 2 à 10 ans. .

MAUBOURGUET CAC Jean Galvany Maubourguet 65700 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 96 30 09

English :

Join us at 3pm for carriage rides with Santa Claus.

At 4pm, a magic show with François Falco and Professor Zébulon, as well as clowning, comic magic, balloon games and modeling, and a sing-along finale!

At the end of the show, a snack will be offered by the Red Cross, Secours Catholique and the Mairie de Maubourguet.

L'événement Spectacle de Noël Maubourguet a été mis à jour le 2025-12-05