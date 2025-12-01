Spectacle de Noël MAUBOURGUET Maubourguet
Spectacle de Noël MAUBOURGUET Maubourguet samedi 20 décembre 2025.
Spectacle de Noël
MAUBOURGUET CAC Jean Galvany Maubourguet Hautes-Pyrénées
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : 2025-12-20
Début : 2025-12-20 15:00:00
fin : 2025-12-20 17:30:00
Date(s) :
2025-12-20
Rendez-vous à 15h pour des promenades en calèche avec le Père Noël.
A 16h, spectacle de Magie avec François Falco et le professeur Zébulon, mais aussi des numéros de clown, de magie comique, des jeux et modelage de ballons et un final en chanson !
A l’issue de ce spectacle, un goûter sera offert par la Croix Rouge, le Secours Catholique et la Mairie de Maubourguet.
Durée du spectacle 1h.
Pour les enfants de 2 à 10 ans. .
MAUBOURGUET CAC Jean Galvany Maubourguet 65700 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 96 30 09
English :
Join us at 3pm for carriage rides with Santa Claus.
At 4pm, a magic show with François Falco and Professor Zébulon, as well as clowning, comic magic, balloon games and modeling, and a sing-along finale!
At the end of the show, a snack will be offered by the Red Cross, Secours Catholique and the Mairie de Maubourguet.
L’événement Spectacle de Noël Maubourguet a été mis à jour le 2025-12-05 par OT du Pays du Val d’Adour|CDT65