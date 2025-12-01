Spectacle de Noël Mauvais esprit de noël Chilleurs-aux-Bois

Spectacle de Noël Mauvais esprit de noël Chilleurs-aux-Bois samedi 27 décembre 2025.

Spectacle de Noël Mauvais esprit de noël

Route de Gallerand Chilleurs-aux-Bois Loiret

Tarif : – – 5 EUR

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-27 15:30:00

fin : 2025-12-27 16:15:00

Date(s) :

2025-12-27

En un spectacle de Noël qui mêle théâtre, contes et création musicale en direct (musique et chants). “C’est la nuit de noël Nicolas doit partager sa chambre avec Milena, la fille de la nouvelle femme de son père. Mais Nicolas déteste Noël, contrairement à Milena

En un spectacle de Noël qui mêle théâtre, contes et création musicale en direct (musique et chants). “C’est la nuit de noël Nicolas doit partager sa chambre avec Milena, la fille de la nouvelle femme de son père. Mais Nicolas déteste Noël, contrairement à Milena, très heureuse de fêter ce moment avec sa nouvelle famille, qui adore les chants et les contes de Noël ! Pour Nicolas, hors de question de parler de “famille”, de chanter des chants de noël ou de faire des efforts. Il doit supporter cette petite fille qui lui casse les oreilles avec ses chants et tout son boucan . Mais c’est la nuit de Noël, et cette nuit-là tout devient possible…” Dans cette création, il s’agit d’aborder la magie de noël à travers un sujet d’actualité deux enfants qui vivent leur premier noël dans une famil .

Route de Gallerand Chilleurs-aux-Bois 45170 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 39 84 66 chateau.chamerolles@loiret.fr

English :

It’s Christmas Eve, and Nicolas has to share his room with Milena, the daughter of his father’s new wife. But Nicolas hates Christmas, unlike Milena

German :

In einem Weihnachtsspektakel, das Theater, Märchen und Live-Musik (Musik und Gesang) miteinander verbindet. Es ist Heiligabend: Nicolas muss sein Zimmer mit Milena, der Tochter der neuen Frau seines Vaters, teilen. Aber Nicolas hasst Weihnachten, im Gegensatz zu Milena

Italiano :

È la vigilia di Natale e Nicolas deve dividere la sua stanza con Milena, la figlia della nuova moglie di suo padre. Ma Nicolas odia il Natale, a differenza di Milena

Espanol :

Es Nochebuena y Nicolás tiene que compartir su habitación con Milena, la hija de la nueva esposa de su padre. Pero Nicolás odia la Navidad, a diferencia de Milena

L’événement Spectacle de Noël Mauvais esprit de noël Chilleurs-aux-Bois a été mis à jour le 2025-09-19 par ADRT45