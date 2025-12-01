Spectacle de Noël Melleroy

Spectacle de Noël

La Maison des Jeunes de Melleroy vous invite à son spectacle de Noël Plume, apprenti lutin par la compagnie Millenotes. Avant le spectacle, profitez d’activités manuelles, lettre au Père Noël, stand photo et jeux. Entrée gratuite.

Melleroy 45220 Loiret Centre-Val de Loire +33 6 42 92 01 17

The Maison des Jeunes de Melleroy invites you to its Christmas show: Plume, apprenti lutin by the Millenotes company. Before the show, enjoy arts and crafts, a letter to Santa, a photo booth and games. Free admission.

