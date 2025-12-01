Spectacle de Noël Mimo et Tuf, la chasse au Père Noël Rue Jules Védrines Pleurtuit

Spectacle de Noël Mimo et Tuf, la chasse au Père Noël

Rue Jules Védrines Espace Delta Pleurtuit Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-14 15:00:00

fin : 2025-12-14

Date(s) :

2025-12-14

Le Père-Noël a disparu ! C’est du moins ce que croient Mimo et Tuf, qui s’improvisent agents secrets et partent à la recherche du gros bonhomme au bonnet rouge. Ils investissent alors le dernier endroit où le Père-Noël a été vu, un supermarché… Rythmé par des chansons, des improvisations et des interactions avec le public, Mimo et Tuf est une enquête captivante dans un univers de supermarché onirique, bricolé dans l’imaginaire des deux clowns.

Par la Cie “Les Plus Hautes Eaux Connues”.

Gratuit. A partir de 3 ans (les enfants doivent être accompagnés d’adultes).

Dans la limite des places disponibles. .

Rue Jules Védrines Espace Delta Pleurtuit 35730 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 23 16 12 20

L’événement Spectacle de Noël Mimo et Tuf, la chasse au Père Noël Pleurtuit a été mis à jour le 2025-11-24 par Dinard Côte D’Émeraude Tourisme