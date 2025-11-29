SPECTACLE DE NOËL

Montbazin Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-29

fin : 2025-11-29

Date(s) :

2025-11-29

Plongez dans la magie des fêtes avec La Fabuleuse Horloge de Noël , un spectacle enchanté proposé par la Compagnie La Cortina !Une course enchantée à travers les rouages du temps attend les petits et les grands pour célébrer l’esprit de Noël. Entre féerie, émerveillement et poésie, ce spectacle promet de faire briller les yeux des enfants dès 3 ans.Infos pratiques Tout public dès 3 ansGratuit sur inscription (places limitées)Renseignements Mairie de MontbazinEntrée gratuiteSpectacle et goûter offerts par la Mairie de MontbazinUn rendez-vous incontournable pour débuter la période des fêtes en famille dans une ambiance chaleureuse et festive ! .

Montbazin 34560 Hérault Occitanie +33 4 67 78 72 02 mairie@montbazin.fr

English :

Immerse yourself in the magic of the festive season with La Fabuleuse Horloge de Noël , an enchanting show put on by Compagnie La Cortina!

German :

Tauchen Sie ein in die Magie der Festtage mit La Fabuleuse Horloge de Noël , einer zauberhaften Show, die von der Compagnie La Cortina angeboten wird!

Italiano :

Immergetevi nella magia delle feste con La Fabuleuse Horloge de Noël , un incantevole spettacolo della Compagnie La Cortina!

Espanol :

Sumérjase en la magia de las fiestas con La Fabuleuse Horloge de Noël , un encantador espectáculo de la Compagnie La Cortina

L’événement SPECTACLE DE NOËL Montbazin a été mis à jour le 2025-11-20 par OLD Hérault OT ARCHIPEL DE THAU SETE