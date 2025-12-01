Spectacle de Noël

l’église Moulins-sur-Ouanne Yonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-12 18:30:00

fin : 2025-12-12

Date(s) :

2025-12-12

La mairie présente le spectacle de Noël, sur la façade de l’église, suivi d’une représentation des Artist-Chap et d’un verre de l’amitié. .

l’église Moulins-sur-Ouanne 89130 Yonne Bourgogne-Franche-Comté mairie.moulinsouanne@wanadoo.fr

English : Spectacle de Noël

L’événement Spectacle de Noël Moulins-sur-Ouanne a été mis à jour le 2025-11-29 par En Bourgogne, la Puisaye a du génie !