Spectacle de Noël Moulins-sur-Ouanne

2025-12-12 18:30:00
2025-12-12
2025-12-12
La mairie présente le spectacle de Noël, sur la façade de l’église, suivi d’une représentation des Artist-Chap et d’un verre de l’amitié. .
l’église Moulins-sur-Ouanne 89130 Yonne Bourgogne-Franche-Comté mairie.moulinsouanne@wanadoo.fr
