Spectacle de Noël Salle des fêtes Nailly

Spectacle de Noël

Salle des fêtes Rue de l’Église Nailly Yonne

Début : 2025-12-06 15:00:00

fin : 2025-12-06

2025-12-06

Spectacle de Noël par les ateliers et ensembles de l’École de musique, de Danse et d’Art dramatiques. .

Salle des fêtes Rue de l’Église Nailly 89100 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 64 18 45 secretariat-emdt@gatinais-bourgogne.fr

