Spectacle de Noël Maison des associations Ogeu-les-Bains
Spectacle de Noël Maison des associations Ogeu-les-Bains mercredi 10 décembre 2025.
Spectacle de Noël
Maison des associations 2 Rue de Loureau Ogeu-les-Bains Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-10
fin : 2025-12-10
Date(s) :
2025-12-10
Sanaé rêve Noël un spectacle plein de poésie pour petits et grands par Augusta Habas, musicienne créatrice et Graziella Girlando, artiste conteuse art-thérapeute.
Suivi d’un pot d’accueil avec chocolat chaud et vin chaud. .
Maison des associations 2 Rue de Loureau Ogeu-les-Bains 64680 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 75 86 13 32 contact@lessources.org
English : Spectacle de Noël
L’événement Spectacle de Noël Ogeu-les-Bains a été mis à jour le 2025-12-01 par Office de Tourisme du Haut-Béarn