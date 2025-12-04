Spectacle de Noël Maison des associations Ogeu-les-Bains

Spectacle de Noël

Maison des associations 2 Rue de Loureau Ogeu-les-Bains Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Début : 2025-12-10

fin : 2025-12-10

2025-12-10

Sanaé rêve Noël un spectacle plein de poésie pour petits et grands par Augusta Habas, musicienne créatrice et Graziella Girlando, artiste conteuse art-thérapeute.

Suivi d’un pot d’accueil avec chocolat chaud et vin chaud. .

