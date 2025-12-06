Spectacle de Noël Médiathèque de Pacy-sur-Eure Pacy-sur-Eure

Spectacle de Noël

Médiathèque de Pacy-sur-Eure 7 rue du château Pacy-sur-Eure Eure

Début : 2025-12-06 10:30:00

fin : 2025-12-06 11:00:00

2025-12-06

Le spectacle Noël qui es-tu ? est adapté aux enfants à partir de 1 an.

Le spectacle utilise le Kamishibaï mais c’est bien un spectacle de théâtre.

Noël, qui es-tu ? Un voyage féerique au cœur de l’hiver

C’est la veille de Noël. Blotti dans son terrier, Petit Lapin s’endort, l’esprit troublé par une grande question

C’est quoi, Noël ?

Mais soudain, une tempête de neige entrouvre la fenêtre… Curieux et intrépide, Petit Lapin sort dans la nuit. Commence alors un voyage merveilleux, entre rêve et réalité, où il croisera des personnages bien connus des contes, comme le Petit Prince ou Boucle d’or.

Un spectacle doux, poétique et visuel, qui émerveille petits et grands. .

Médiathèque de Pacy-sur-Eure 7 rue du château Pacy-sur-Eure 27120 Eure Normandie +33 2 78 99 06 25 mediatheque.pacy@sna27.fr

