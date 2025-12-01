Spectacle de Noël L’Atelier Plouescat

Spectacle de Noël

L’Atelier 14 Place du Dauphin Plouescat Finistère

Début : 2025-12-17 17:00:00

fin : 2025-12-17

2025-12-17

La poésie s’invite chez nous

Le Lokal a l’immense honneur d’accueillir la compagnie Singe Diesel, reconnue pour la grande qualité de ses spectacles.

Leurs marionnettes, d’une beauté saisissante, prennent vie pour offrir des histoires empreintes de poésie, de douceur et d’une profonde tendresse.

Un moment suspendu, délicat et lumineux, à partager en famille, à partir de 5 ans.

Un rendez-vous précieux à ne pas manquer.

Sur inscription auprès du Lokal 06 45 51 80 59 ou plouescat.evs@epal.asso.fr .

+33 6 45 51 80 59

