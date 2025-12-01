Spectacle de Noël Médiathèque Porte Plum’ Plumergat
Spectacle de Noël Médiathèque Porte Plum’ Plumergat samedi 20 décembre 2025.
Spectacle de Noël
Médiathèque Porte Plum’ 2 Rue Joseph Évenas Plumergat Morbihan
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-20 11:00:00
fin : 2025-12-20
Date(s) :
2025-12-20
La médiathèque Porte Plum’ a le plaisir de vous présenter le spectacle Punctata, le grand sommeil de la Compagnie Artoutaï !
L’hiver, l’hibernation…
Les coccinelles sont en dormance et se tiennent chaud en grappes dans les fissures des rochers. Punctata, première à s’éveiller, quitte le groupe et part en exploration. Chaque rencontre l’enrichira d’une couleur différente et l’accompagnera vers l’éveil du printemps…
Un spectacle pour les tout-petits de 1 à 3 ans.
Sur inscription .
Médiathèque Porte Plum’ 2 Rue Joseph Évenas Plumergat 56400 Morbihan Bretagne +33 2 97 87 08 81
English :
L’événement Spectacle de Noël Plumergat a été mis à jour le 2025-11-26 par Office de Tourisme de la Baie de Quiberon