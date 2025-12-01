Spectacle de Noël Médiathèque Porte Plum’ Plumergat

Spectacle de Noël

Médiathèque Porte Plum’ 2 Rue Joseph Évenas Plumergat Morbihan

Début : 2025-12-20 11:00:00

fin : 2025-12-20

2025-12-20

La médiathèque Porte Plum’ a le plaisir de vous présenter le spectacle Punctata, le grand sommeil de la Compagnie Artoutaï !

L’hiver, l’hibernation…

Les coccinelles sont en dormance et se tiennent chaud en grappes dans les fissures des rochers. Punctata, première à s’éveiller, quitte le groupe et part en exploration. Chaque rencontre l’enrichira d’une couleur différente et l’accompagnera vers l’éveil du printemps…

Un spectacle pour les tout-petits de 1 à 3 ans.

Sur inscription

