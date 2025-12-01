SPECTACLE DE NOËL “Poisson rouge” par Cie C’est beau ici | P200 Cherbourg-en-Cotentin Cherbourg-en-Cotentin
SPECTACLE DE NOËL “Poisson rouge” par Cie C’est beau ici | P200 Cherbourg-en-Cotentin Cherbourg-en-Cotentin samedi 20 décembre 2025.
SPECTACLE DE NOËL “Poisson rouge” par Cie C’est beau ici | P200
Cherbourg-en-Cotentin 61 rue de L’Abbaye Cherbourg-en-Cotentin Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-20 14:00:00
fin : 2025-12-20 18:00:00
Date(s) :
2025-12-20
Nous vous donnons rendez-vous le samedi 20 décembre pour une journée placée sous le signe de Noël avec 2 représentations de la Cie C’est beau ici “Poisson rouge” à 14h et à 16h30 dans le plateau P200, à L’Autre Lieu dans l’Espace René Le Bas à Cherbourg-en-Cotentin ! .
Cherbourg-en-Cotentin 61 rue de L’Abbaye Cherbourg-en-Cotentin 50100 Manche Normandie +33 2 33 93 88 73 info@lautre-lieu.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : SPECTACLE DE NOËL “Poisson rouge” par Cie C’est beau ici | P200
L’événement SPECTACLE DE NOËL “Poisson rouge” par Cie C’est beau ici | P200 Cherbourg-en-Cotentin a été mis à jour le 2025-12-13 par OT Cotentin Cherbourg-en-Cotentin