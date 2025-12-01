SPECTACLE DE NOËL “Poisson rouge” par Cie C’est beau ici | P200 Cherbourg-en-Cotentin Cherbourg-en-Cotentin

SPECTACLE DE NOËL “Poisson rouge” par Cie C’est beau ici | P200

Cherbourg-en-Cotentin 61 rue de L’Abbaye Cherbourg-en-Cotentin Manche

Début : 2025-12-20 14:00:00

fin : 2025-12-20 18:00:00

2025-12-20

Nous vous donnons rendez-vous le samedi 20 décembre pour une journée placée sous le signe de Noël avec 2 représentations de la Cie C’est beau ici “Poisson rouge” à 14h et à 16h30 dans le plateau P200, à L’Autre Lieu dans l’Espace René Le Bas à Cherbourg-en-Cotentin ! .

English : SPECTACLE DE NOËL “Poisson rouge” par Cie C’est beau ici | P200

