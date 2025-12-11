Spectacle de Noël

Pont-de-Salars Aveyron

Samedi 2025-12-20

15h Salle des fêtes. Spectacle Turlututu, Chapeau Tordu , conte musical, marionnettes et instruments anciens de Mathieu FANTIN. Entrée gratuite. Suivi d’un goûter en présence du Père Noël avec distribution de chocolat. Organisé par CAPS et Mairie.

Turlututu, un petit farfadet rêveur au chapeau tordu, souhaite apprendre à chanter… mais personne ne veut lui enseigner. Tout bascule lorsqu’un équipage de pirates musiciens s’échoue sur son île leur bateau volant ne peut plus repartir, car sa magie — la vielle à roue — est brisée !

Turlututu accompagne alors les pirates à travers Musilande, une île aux mille couleurs et aux mille sons, à la recherche de Gros Bourdon, la seule créature capable de réparer l’instrument… à condition de le réveiller sans provoquer sa mauvaise humeur !

Ce spectacle s’adresse aux enfants de 3 à 14 ans, mais les plus grands y trouveront aussi leur bonheur !

Un moment convivial et magique à partager sans modération ! .

English :

3pm Salle des fêtes. Show Turlututu, Chapeau Tordu , musical tale, puppets and old instruments by Mathieu FANTIN. Free admission. Followed by an afternoon tea with Santa Claus and chocolate. Organized by CAPS and Mairie.

