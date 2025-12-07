Spectacle de Noël pour enfants Salle des fêtes de Vernègues Vernègues

Spectacle de Noël pour enfants

Dimanche 7 décembre 2025 à partir de 15h. Salle des fêtes de Vernègues Rue Alpilles Luberon Vernègues Bouches-du-Rhône

C’est Noël à Vernègues ! Et cet après-midi, c’est Mission Conte de Noël avec Pando Voc Compagny !Familles

Vente de crêpes et boissons au profit de l’ADE, et d’autres surprises à découvrir ! .

Salle des fêtes de Vernègues Rue Alpilles Luberon Vernègues 13116 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 59 36 07

English :

It’s Christmas in Vernègues ! This afternoon, embark on a Christmas tales mission with Pando Voc Compagny !

German :

Es ist Weihnachten in Vernègues! Und heute Nachmittag heißt es Mission Weihnachtsgeschichte mit Pando Voc Compagny!

Italiano :

È Natale a Vernègues! E oggi pomeriggio Missione Conte de Noël con Pando Voc Compagny!

Espanol :

¡Es Navidad en Vernègues! Y esta tarde, Mission Conte de Noël con Pando Voc Compagny

