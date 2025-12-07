Spectacle de Noël pour enfants Salle des fêtes de Vernègues Vernègues
Spectacle de Noël pour enfants Salle des fêtes de Vernègues Vernègues dimanche 7 décembre 2025.
Spectacle de Noël pour enfants
Dimanche 7 décembre 2025 à partir de 15h. Salle des fêtes de Vernègues Rue Alpilles Luberon Vernègues Bouches-du-Rhône
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-07 15:00:00
fin : 2025-12-07
Date(s) :
2025-12-07
C’est Noël à Vernègues ! Et cet après-midi, c’est Mission Conte de Noël avec Pando Voc Compagny !Familles
Vente de crêpes et boissons au profit de l’ADE, et d’autres surprises à découvrir ! .
Salle des fêtes de Vernègues Rue Alpilles Luberon Vernègues 13116 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 59 36 07
English :
It’s Christmas in Vernègues ! This afternoon, embark on a Christmas tales mission with Pando Voc Compagny !
German :
Es ist Weihnachten in Vernègues! Und heute Nachmittag heißt es Mission Weihnachtsgeschichte mit Pando Voc Compagny!
Italiano :
È Natale a Vernègues! E oggi pomeriggio Missione Conte de Noël con Pando Voc Compagny!
Espanol :
¡Es Navidad en Vernègues! Y esta tarde, Mission Conte de Noël con Pando Voc Compagny
L’événement Spectacle de Noël pour enfants Vernègues a été mis à jour le 2025-11-24 par Office de Tourisme du Massif des Costes