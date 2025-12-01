Spectacle de Noël Margot Saint-Cyr-du-Doret

Spectacle de Noël

Margot 3 route de Fontenay le Comte Saint-Cyr-du-Doret Charente-Maritime

Début : 2025-12-13 15:00:00

fin : 2025-12-13 16:00:00

2025-12-13

La mairie avec l’association Saint Cyr bouge avec vous, vous propose un spectacle de Noël à destination des enfants. Celui-ci sera suivi d’un goûter avec la visite du père Noël et prise de photos.

+33 5 46 27 83 18 mairie@stcyrdudoret.fr

English :

The town hall and the Saint Cyr bouge avec vous association are putting on a Christmas show for children. This will be followed by a tea party with a visit from Santa Claus and photo opportunities.

German :

Die Gemeindeverwaltung und der Verein Saint Cyr bouge avec vous bieten eine Weihnachtsaufführung für Kinder an. Anschließend gibt es einen Imbiss mit dem Besuch des Weihnachtsmanns und Fotos.

Italiano :

Il Municipio e l’associazione Saint Cyr bouge avec vous organizzano uno spettacolo natalizio per i bambini. Seguirà un tè con la visita di Babbo Natale e la possibilità di scattare foto.

Espanol :

El Ayuntamiento y la asociación Saint Cyr bouge avec vous organizan un espectáculo navideño para niños. A continuación, habrá una merienda con la visita de Papá Noel y la posibilidad de hacerse fotos.

