Spectacle de Noël Margot Saint-Cyr-du-Doret
Spectacle de Noël Margot Saint-Cyr-du-Doret samedi 13 décembre 2025.
Spectacle de Noël
Margot 3 route de Fontenay le Comte Saint-Cyr-du-Doret Charente-Maritime
Début : 2025-12-13 15:00:00
fin : 2025-12-13 16:00:00
2025-12-13
La mairie avec l’association Saint Cyr bouge avec vous, vous propose un spectacle de Noël à destination des enfants. Celui-ci sera suivi d’un goûter avec la visite du père Noël et prise de photos.
Margot 3 route de Fontenay le Comte Saint-Cyr-du-Doret 17170 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 27 83 18 mairie@stcyrdudoret.fr
English :
The town hall and the Saint Cyr bouge avec vous association are putting on a Christmas show for children. This will be followed by a tea party with a visit from Santa Claus and photo opportunities.
German :
Die Gemeindeverwaltung und der Verein Saint Cyr bouge avec vous bieten eine Weihnachtsaufführung für Kinder an. Anschließend gibt es einen Imbiss mit dem Besuch des Weihnachtsmanns und Fotos.
Italiano :
Il Municipio e l’associazione Saint Cyr bouge avec vous organizzano uno spettacolo natalizio per i bambini. Seguirà un tè con la visita di Babbo Natale e la possibilità di scattare foto.
Espanol :
El Ayuntamiento y la asociación Saint Cyr bouge avec vous organizan un espectáculo navideño para niños. A continuación, habrá una merienda con la visita de Papá Noel y la posibilidad de hacerse fotos.
