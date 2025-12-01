Spectacle de Noël Auditorium Saint-Paul-de-Vence

Spectacle de Noël

Auditorium 150 Route des Serres Saint-Paul-de-Vence Alpes-Maritimes

Début : 2025-12-13 16:30:00

fin : 2025-12-13

2025-12-13

Spectacle de Noël présenté à l’auditorium.

Auditorium 150 Route des Serres Saint-Paul-de-Vence 06570 Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 93 32 86 95 tourisme@saint-pauldevence.com

English :

Christmas show presented in the auditorium.

German :

Weihnachtsshow, die im Auditorium aufgeführt wird.

Italiano :

Spettacolo natalizio presentato nell’auditorium.

Espanol :

Espectáculo de Navidad presentado en el auditorio.

