Spectacle de Noël Auditorium Saint-Paul-de-Vence
Spectacle de Noël
Auditorium 150 Route des Serres Saint-Paul-de-Vence Alpes-Maritimes
Tarif : – –
Date : 2025-12-13
Début : 2025-12-13 16:30:00
fin : 2025-12-13
Date(s) :
2025-12-13
Spectacle de Noël présenté à l’auditorium.

Auditorium 150 Route des Serres Saint-Paul-de-Vence 06570 Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 93 32 86 95 tourisme@saint-pauldevence.com
English :
Christmas show presented in the auditorium.
German :
Weihnachtsshow, die im Auditorium aufgeführt wird.
Italiano :
Spettacolo natalizio presentato nell’auditorium.
Espanol :
Espectáculo de Navidad presentado en el auditorio.
