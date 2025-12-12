Spectacle de Noël Salle Joseph Albert Brains

Spectacle de Noël Salle Joseph Albert Brains dimanche 14 décembre 2025.

Date et horaire de début et de fin : 2025-12-14 10:30 – 11:00
Gratuit : oui  Jeune Public – Age minimum : 3 et Age maximum : 6 

Comme un air de fête qui se profile à la salle Joseph Albert!La bibliothèque Mots Passants propose son spectacle de Noël dimanche 14 décembre 2025 à 10h30.A destination des enfants de 3 à 6 ans, c’est un conte musical de la compagnie Plume Émois qui est proposé cette année.Douceur, musique et convivialité à vivre en famille en attendant Noël????????Nombre de places limitées: pensez à réserver par mail ????bibliothequedebrains@gmail.com

Salle Joseph Albert Brains 44830