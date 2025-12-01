Spectacle de Noël Souillac

Spectacle de Noël

Parvi Saint Eloi Souillac Lot

Gratuit

Gratuit

Date :

2025-12-22 14:00:00

2025-12-22

Date(s) :

2025-12-22

Rendez-vous pour la remise des lots des écoliers souillagais à 14h, du concours de dessin de Noël suivi du spectacle “Les fantaisies de Virginie de Noël” et du goûter de l’Articomm offerts aux enfants

Parvi Saint Eloi Souillac 46200 Lot Occitanie +33 5 65 32 71 00

English :

See you at 2 p.m. for the prize-giving ceremony for Souillac schoolchildren, the Christmas drawing competition, followed by Virginie’s Christmas fantasies and an Articomm snack for the children

German :

Treffpunkt für die Übergabe der Preise der Schulkinder aus Souillagais um 14 Uhr, des Weihnachtsmalwettbewerbs, gefolgt von der Aufführung Les fantaisies de Virginie de Noël und dem Articomm-Snack für die Kinder

Italiano :

I premi per gli alunni delle scuole di Souillac saranno consegnati alle 14.00, seguiti dal concorso di disegno natalizio, dalle fantasie natalizie di Virginie e da una merenda Articomm per i bambini

Espanol :

Los premios para los escolares de Souillac se entregarán a las 14.00 horas, seguidos del concurso de dibujos navideños, las fantasías navideñas de Virginie y una merienda Articomm para los niños

