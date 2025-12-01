Spectacle de Noël sur glace GlisséO Cholet

Spectacle de Noël sur glace

GlisséO Avenue Anatole Manceau Cholet Maine-et-Loire

Tarif : 4 – 4 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-16 18:30:00

fin : 2025-12-16 19:30:00

Date(s) :

2025-12-16

L’Association Choletaise de Patinage sur Glace propose son traditionnel spectacle de Noël sur la glace de Glisséo. .

GlisséO Avenue Anatole Manceau Cholet 49300 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 6 64 36 60 99 acpgcholet@gmail.com

