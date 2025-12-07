Spectacle de Noël Thann

Spectacle de Noël

Les enfants des paroisses du doyenné de Thann présentent ¿3 étoiles pour Noël¿ . Chants, saynètes et moments de joie vous feront vivre une histoire pleine d’espérance, de lumière et de partage.

English :

Children from the parishes of the Thann deanery present ¿3 stars for Christmas¿ . Songs, skits and moments of joy will take you through a story full of hope, light and sharing.

German :

Die Kinder der Pfarreien des Dekanats Thann präsentieren ¿3 étoiles pour Noël¿ . Lieder, Sketche und fröhliche Momente lassen Sie eine Geschichte voller Hoffnung, Licht und Teilen erleben.

Italiano :

I bambini delle parrocchie del decanato di Thann presentano 3 stelle per Natale . Canzoni, scenette e momenti di gioia vi accompagneranno in una storia piena di speranza, luce e condivisione.

Espanol :

Los niños de las parroquias del decanato de Thann presentan 3 estrellas para Navidad . Canciones, sketches y momentos de alegría te llevarán a través de una historia llena de esperanza, luz y convivencia.

