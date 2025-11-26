Spectacle de Noël Thèze
Spectacle de Noël Thèze mercredi 17 décembre 2025.
Spectacle de Noël
Espace Pierre Laborde Thèze Pyrénées-Atlantiques
Gratuit
Gratuit
Début : 2025-12-17
fin : 2025-12-17
2025-12-17
Laissez-vous embarquer dans l’univers enchanté de Maïda Gouraya, maître chocolatière et conteuse. Un spectacle gourmand et poétique pour savourer la magie des fêtes. .
Espace Pierre Laborde Thèze 64450 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 15 60 01 45
