Spectacle de Noël Bibliothèque Tôtes
Spectacle de Noël Bibliothèque Tôtes samedi 29 novembre 2025.
Spectacle de Noël
Bibliothèque 11 Rue du Général Leclerc Tôtes Seine-Maritime
Début : 2025-11-29 16:00:00
fin : 2025-11-29
Date(s) :
2025-11-29
La Bibliothèque de Tôtes est ravie de vous proposer le spectacle Raconte moi une Histoire d’Ours de la Compagnie Filémuse.
Rendez-vous le Samedi 29 Novembre à 16h à la Bibliothèque pour se laisser emporter au cœur de l’Hiver. .
Bibliothèque 11 Rue du Général Leclerc Tôtes 76890 Seine-Maritime Normandie +33 2 32 19 04 27 totesbiblio@gmail.com
